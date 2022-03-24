Вооруженные Силы Украины готовы к любому сценарию вероятного вторжения Беларуси — Зеленский

Зеленский говорит, что Беларусь фактически ведет войну против Украины еще с первых дней вторжения Путина, размещая на своей территории российскую технику.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наше государство готово к любому развитию событий со стороны Беларуси.

Об этом он сказал в интервью итальянской газете La Repubblica.

"Вооруженные Силы Украины готовы к любому сценарию. Это не вопрос веры, прогнозов и т.д. Это вопрос вероятной угрозы и нашей готовности к ней", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, Беларусь еще с первых дней полномасштабного вторжения стала базой для российской армии – танков, БТРов, самолетов. Однако есть информация, что многие белорусские военные массово отказываются от перспективы воевать в Украине.

"Они понимают, что погибнут здесь. Понимает ли это в полной мере руководство Беларуси, не переткнет ли оно тот предел, который называется государственная граница — время покажет", — говорит Зеленский.

Напомним, в Беларуси заявили, что их войска не планируют наступать на Украину, а будут воевать только на территории своего государства. Несмотря на это, российские оккупанты используют около 40 аэродромов, расположенных в том числе и в Беларуси.

Читайте также: