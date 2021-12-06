Вооруженные Силы Украины сегодня отмечают свое 30-летие

Именно 6 декабря 1991 года Верховная Рада приняла закон о Вооруженных силах.

Вооруженные Силы Украины отмечают 30-летие. А накануне приветствовали тех, кто уже восьмой год помогает нашим защитникам на фронте. Международный день волонтера отметили в мире в эти выходные.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.

В Украине по случаю праздника 12 волонтеров получили государственные награды из рук президента. Владимир Зеленский заявил – именно волонтеры сделали Украину непобедимой. Больше всего среди награжденных накануне – именно военных волонтеров, которые помогают бойцам на передовой.

Также отметили тех, кто борется за экологию, занимается гуманитарным образованием и впервые – зоозащитников. А пели для них группы, которые тоже активно занимаются волонтерством — "Антитела" и "Друга ріка".