Вооруженный мужчина забаррикадировался с женщиной в квартире в Тернополе: полиция ведет переговоры (видео)

Правоохранители в Тернополе возле дома, где забаррикадировался мужчина / © скриншот с видео

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В Тернополе 18 июня вооруженный мужчина забаррикадировался в квартире, удерживая там женщину. На месте происшествия работают правоохранители, идут переговоры.

Об этом сообщило «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-секретаря Нацполиции Юлию Гирдвилис.

По данным местных пабликов, вооруженный забаррикадировавшийся в квартире мужчина угрожает убить женщину. На месте видно очень много полиции.

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Гирдвилис подтвердила, что на месте работают спецназовцы полиции и другие профильные службы. С мужчиной ведутся переговоры.

© из соцсетей

К слову, в Хмельницком 37-летнего мужчину приговорили к 10 годам заключения за убийство бывшей сожительницы. Во время ревности он перерезал женщине горло, а чтобы скрыть преступление, спрятал тело в яме собственного гаража. Злоумышленника разоблачили после того, как мать погибшей заявила о ее исчезновении.

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