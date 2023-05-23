Вооружились ножом, молотком и кирпичом: в Луцке супруги напали на коммунальщиков – что произошло

В Луцке 22 мая супруги напали на коммунальщиков из-за длительного отсутствия горячей воды.

Об этом говорится в сюжете местного телеканала "Аверс".

Инцидент произошел на улице Захарова, где работники ГКП "Луцктепло" производят замену теплосетей. Местную пару возмутило, что у них длительное время нет горячей воды.

По словам мастера ремонтной бригады Сергея Шестуха, сначала мужчина нецензурной бранью "подгонял" коммунальщиков, после чего нападающий сходил домой, переоделся в черное, взял нож и молоток и стал гоняться по дворам за работниками. После вызова полиции нападавший скрылся.

В Луцке супруги напали на коммунальщиков. Фото: скриншот с видео

В Луцке супруги напали на коммунальщиков. Фото: скриншот с видео

Однако после обеденного перерыва мужчина снова ждал рабочих уже вместе с женщиной. На этот раз он вооружился палкой и кухонным ножом и стал бросаться на работников. Нападающий кирпичом разбил голову одному из коммунальщиков. После этого мужчину удалось повалить на асфальт, а его жена начала бросаться в коммунальщиков деревянным ограждением, а когда отходила назад, то провалилась в открытый люк.

Вылезть женщине помог один из коммунальщиков.

Как рассказала спикер полиции Волынской области Ольга Бузулук, мужчина и женщина, напавшие на работников "Луцктепла", имели признаки опьянения. А после проведения экспертизы одному из коммунальщиков правоохранителями были внесены сведения в ЕРДР.

Напомним, в Луцке женщина лазила по электрическим проводам: как все закончилось (фото).

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