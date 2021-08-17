"Вооружился палкой от диких зверей и искал людей": отец рассказал, как 6-летний сын выжил в Карпатах

Мальчик сам провел в горах 30 часов.
6-летний Алексей Стефанцив из Коломыи, который потерялся во время похода на Говерлу и болше сутки сам бродил Карпатами, имел план спасения. Отец мальчика Любомир Стефанцив рассказал, как его сын провел ночь в горах, и о чем он себе помышлял.
"Горы хотели забрать у меня сына. Или нет, не так, маленький опрышок Алексей, почувствовал зов карпатских гор и лесов, отдался тому призыву и с головой погрузился в приключенческое путешествие", — рассказывает отец мальчика на свой странице в Facebook.
Мужчина говорит, что его сын обходил опасные места и вооружился палкой.
"По словам Алексея, он спал на земле — холодно не было и страшно тоже и даже не хотел есть или пить. Подготовил себе оружие и был готов к встрече с дикими зверями. Все опасные места обходил, где чувствовал и понимал, что может травмироваться", — рассказывает отец Алексея.
По его словам, мальчик размышлял, как ему попасть домой и имел на это свой план.
"Имел четкий план спасения, он искал на склонах людей, которые будут спускаться, и хотел попросить их, чтобы они его увезли в Коломыю, к маркету)). Правда, искал он их совсем не на тех склонах, где они могут быть. Слава Богу, опрышок нашелся, достаточно обследовав горы больше суток", — резюмировал отец ребенка.
Мужчина поблагодарил всех, кто приобщился к спасению его сына.
Напомним, для 6-летнего Алексея Сефанцива из Коломыи это была первая поездка в горы. И сразу — на Говерлу. Родители мальчика остались дома, а в поход ребенок пошел с бабушкой, старшим братом и тетей. Они выбрали самый легкий — зеленый маршрут — длиной почти 5 км. Но из-за большого количества людей мальчик внезапно исчез из поля зрения.
Мальчика разыскивали почти 300 человек, среди которых были спасатели, полиция и волонтеры. О пропавшем в горах мальчике не было ничего известно болше сутки.
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