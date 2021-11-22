"Вопиющая ситуация": в Харькове патрульные массово увольняются с работы

За последние 10 месяцев из патрульной полиции Харькова уволилось в полтора раза больше работников, чем за прошлый год.

В Харькове работники патрульной полиции массово увольняются с работы.

Об этом рассказала начальник патрульной полиции в Харьковской области Алена Стрижак, передает "Суспильне".

По ее словам, за последние 10 месяцев из патрульной полиции Харькова уволилось в полтора раза больше работников, чем за прошлый год.

"Ежедневно в город выезжает 51 экипаж патрульной полиции. И больше у меня нет", — сказала Стрижак.

Пресс-секретарь патрульной полиции Харьковщины Дмитрий Гайдук добавил, что в общей сложности уволилось около 100 патрульных. Он считает, что профессия патрульного непрестижна из-за низкой зарплаты. Отмечается, что зарплата патрульного в Харькове составляет 13 200 грн в месяц (без учета налогов).

"И по некомплекту сейчас вопиющая ситуация. Помогли купить транспортные средства и Департамент патрульной полиции, и облсовет, и также горсовет предоставил финансы на ремонт транспортных средств — эта проблема решена. У меня нет людей, кто будет ездить на этих машинах", — добавила Стрижак.

Напомним, что в Харькове бывший полицейский устроил стрельбу после замечания о маске и подстрелил студента.

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