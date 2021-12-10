"Вопрос находится на повестке дня": в МИДе прокомментировали вероятный визит в Украину Папы Римского

"Вопрос находится на повестке дня": в МИДе прокомментировали вероятный визит в Украину Папы Римского

Возможности и сроки визита пока неизвестны.

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали вероятный визит Папы Римского Франциска в Украину.

Об этом сообщает Радио Свобода.

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"Вопрос организации возможного апостольского визита в Украину Папы Франциска по приглашению Президента Украины Владимира Зеленского находится на повестке дня двухстороннего политического диалога", – заявили в пресс-службе МИД.

В зарубежном ведомстве отметили, что возможности и сроки визита будут обрабатывать дипломатические каналы "в соответствии со сложившейся практикой".

Напомним, глава Украинской Греко-Католической Церкви Святослав Шевчук рассказал, что в Украине ожидают визит Папы Римского Франциска уже в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Папа Римский планирует визит в Украину в следующем году.

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