"Вопрос находится на повестке дня": в МИДе прокомментировали вероятный визит в Украину Папы Римского

Возможности и сроки визита пока неизвестны.
В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали вероятный визит Папы Римского Франциска в Украину.
Об этом сообщает Радио Свобода.
"Вопрос организации возможного апостольского визита в Украину Папы Франциска по приглашению Президента Украины Владимира Зеленского находится на повестке дня двухстороннего политического диалога", – заявили в пресс-службе МИД.
В зарубежном ведомстве отметили, что возможности и сроки визита будут обрабатывать дипломатические каналы "в соответствии со сложившейся практикой".
Напомним, глава Украинской Греко-Католической Церкви Святослав Шевчук рассказал, что в Украине ожидают визит Папы Римского Франциска уже в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что Папа Римский планирует визит в Украину в следующем году.
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