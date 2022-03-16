Вопрос организации гумкоридоров сегодня для Изюма и Мариуполя остается открытым — Верещук

Вопрос организации гумкоридоров сегодня для Изюма и Мариуполя остается открытым — Верещук

Украина не получила ответ от Красного Креста.

Украина не получила ответ на предложения, направленные вчера в международный Красный Крест, по поводу открытия гуманитарных коридоров сегодня.

Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в видеообращении утром 16 марта.

Поэтому остается открытым вопрос организации гуманитарных коридоров сегодня для Изюма и Мариуполя.

"В таких условиях мы, конечно, не можем, безопасно вывозить людей", — сказала Верещук.