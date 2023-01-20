"Вопрос решен": глава Совета ЕС сделал заявление о членстве Украины в Евросоюзе

Европейский Союз решительно настроен на тесное сотрудничество с Украиной на пути к полноценному членству в ЕС.

Вопрос членства Украины в Европейском союзе решен, теперь нужно приложить усилия для воплощения обещаний в реальность.

Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель, выступая в Верховной Раде.

"Вопрос о членстве в ЕС решен. Украина — это ЕС, а ЕС — это Украина. Мы не должны жалеть усилий, чтобы как можно быстрее воплотить это обещание в реальность", — сказал он.

Россия, по его утверждению, напала на Украину из-за того, что украинцы "избрали свой путь и судьбу — демократию и Европу".

"Запуская ракеты по Украине, Россия атакует все, во что верит Евросоюз. Украина незыблема, украинцы едины, стойкие, храбрые и гордые. Уинстон Черчилль использовал свободу и надежду как оружие для победы над нацистами. Нельсон Мандела превратил тюремную камеру в символ свободы, чтобы освободить народ и изменить страну. Сегодня (президент Украины) Владимир Зеленский олицетворяет ваш дух сопротивления", — добавил Мишель.

Напомним, 28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе. Киев заполнил и передал Еврокомиссии две части опросника, что было необходимым шагом для предоставления статуса кандидата на членство в ЕС.

17 июня Еврокомиссия решила рекомендовать предоставление Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Глава ЕК Урсула фон дер Ляен в тот день заявила, что в Украине уже внедрено около 70% европейских правил, норм и стандартов, но еще необходимо проделать важную работу по верховенству права, деолигархизации и борьбе с коррупцией.

23 июня Украина официально получила статус кандидата в члены ЕС.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в феврале этого года состоится первая оценка выполнения рекомендаций Европейской комиссии по дальнейшей евроинтеграции Украины. Он добавил, что, в частности, до конца месяца необходимо завершить конкурс на должность директора Национального антикоррупционного бюро.

Обновлена декларация НАТО и Евросоюза: как это повлияет на помощь Украине