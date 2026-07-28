Вопрос с возвращением Федорова закрыт: на Банковой поставили точку с министром обороны

Владимир Зеленский и Михаил Федоров / © Facebook/Владимир Зеленский

Реклама

В президентской команде считают историю с возможным возвращением Михаила Федорова в руководство Министерством обороны окончательно закрытой. Новым главой оборонного ведомства станет Евгений Хмара.

Об этом говорится в материале «РБК-Украина» со ссылкой на источники в окружении Владимира Зеленского и самого экс-министра.

Реклама

Несмотря на длительные уличные протесты и серию личных встреч между президентом и Михаилом Федоровым за закрытыми дверями, стороны так и не пришли к согласию относительно дальнейшего форматного сотрудничества. По данным источников, Зеленский публично и частно предлагал экс-министру должность вице-премьера по цифровым инновациям, чтобы тот продолжал курировать «визионерское» направление.

Реклама

Однако в команде Федорова от такого предложения отказались, считая его аппаратной ширмой. По их мнению, должность вице-премьера без прямого руководства министерством, формирование команды и права подписи документов лишает чиновника реальных рычагов влияния на систему.

«Если бы Федорова хотели вернуть в команду, ему сразу что-нибудь предложили бы. А сейчас мы понимаем, что все эти идеи с вицепремьером — это чтобы погасить уличные протесты», — отметил источник в окружении бывшего главы МО.

В команде президента одновременно подчеркивают: поскольку Зеленский видит кадровую историю закрытой, руководить министерством будет Евгений Хмара, а вопрос возвращения Федорова пока вообще не стоит на повестке дня.

В то же время Банковая пошла на другую уступку протестующим — увольнение главкома ВСУ Александра Сырского. По итогам масштабного кастинга и консультаций с комбригами должность главнокомандующего занял Михаил Драпатый.

Реклама

Несмотря на кадровые решения, уличные акции против отставки Федорова продолжаются. Вместе с тем, кризис вызвал резкий скачок электорального рейтинга эксминистра — согласно последним опросам, за него готовы проголосовать 13,4% избирателей, а уровень доверия достиг 65%. Впрочем, сам Федоров, по словам его окружения, пока не собирается идти в политику.

Отставка Федорова: последние новости

Напомним, Владимир Зеленский объяснил громкие кадровые изменения в оборонном секторе и назвал главную причину. Президент заявил, что между руководством Минобороны и командованием армии в течение нескольких месяцев не было необходимого взаимодействия. В то же время, ключевые задачи во время войны невозможно эффективно решать без согласованных действий обеих структур.

Михаил Федоров почти семь лет проработал в Кабмине, сначала как министр цифровой трансформации, а последние полгода как министр обороны. 15 июля он подал в отставку.

На брифинге уже после отставки Федоров довольно жестко подверг критике Сырского и признал, что выступал за его увольнение.

Реклама

«Сырский не готов смотреть в глаза и говорить о проблемах. Он готов плести интриги, думать, что кто-то заказал какую-нибудь кампанию. Вместо того чтобы придумать, как победить Россию, он придумал, как расколоть страну», — заявил он.

Впоследствии президент Владимир Зеленский заявил, что обязанности министра обороны Украины будет выполнять Евгений Хмара. Он напомнил, что Хмара возглавлял Центр специальных операций «Альфа» СБУ, который, по словам Зеленского, демонстрирует одни из самых высоких результатов в уничтожении российских военных.

Зеленский предлагал Михаилу Федорову разные варианты работы во власти.

Во многих городах Украины продолжаются митинги в поддержку Федорова.

Новости партнеров