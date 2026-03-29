Вопрос времени: почему и когда украинские дороги станут платными

После войны объемы работ в дорожной инфраструктуре будут колоссальными. И есть сомнения, что международного финансирования будет достаточно. Поэтому появление платных дорог в Украине — это только вопрос времени.

Об этом заявил в интервью Texty глава Агентства восстановления Сергей Сухомлин.

По его словам, в перспективе, после войны, вероятно, придется переходить к новым моделям финансирования ремонта и строительства автодорог. В частности, до введения платных дорог (tolling).

Какие модели платы за проезд по дорогам рассматриваются

«Самая распространенная модель — это tolling, то есть плата за проезд по дорогам. В разных странах она реализована по-разному. К примеру, в Венгрии и Молдове действует система виньеток, когда водитель покупает разрешение на пользование дорогами на определенный период: неделю, месяц и т.д.», — говорит Сухомлин.

Также он привел пример Италии, где другая модель: на автобанах установлены пункты оплаты и водитель платит в зависимости от того, какое расстояние проехал — 50 или 100 км.

«Для Украины внедрение платных дорог — это, скорее всего, вопрос времени. Главное определить правильную модель», — считает глава Агентства обновления.

По его словам, во многих странах введены разные формы оплаты, но фактически за пользование инфраструктурой платят все.

Какая модель оплаты за дороги лучше всего подходит Украине

По его мнению, для Украины была бы справедливой модель, когда водитель платит только за высококачественную инфраструктуру.

«Условно говоря, если дорога Киев — Житомир приведена в надлежащее состояние: ровное покрытие, быстрое и безопасное движение, тогда водитель понимает, за что платит. Но если дальше есть проблемный участок (например, объездная дорога под Житомиром, которая годами не достраивается и находится в аварийном состоянии), то за нее плата не должна взиматься. И только после того, как государство восстанавливает этот участок, его включают в платную систему. Это может работать автоматически — из-за фиксации пройденного расстояния», — привел пример Сухомлин.

Асфальт сошел вместе со снегом: где самые плохие дороги

Напомним, в Сети ходят видео ужасных выбоин на трассе Киев — Чоп, как возникли после сложной зимы.

Ранее корреспонденты ТСН Дмитрий Фурдак, Алла Махно и Анастасия Неверная проинспектировали дороги в Киеве, Ровенской и Днепропетровщине и рассказали, где самые плохие дороги Украины.

Ранее сообщалось, что на Сумщине будут судить чиновников облавтодора, чье бездействие унесло жизни двух молодых военных.

В свою очередь, Кабмин заверил, что выделяет дополнительные средства на ремонт дорог, чтобы обеспечить бесперебойное движение в прифронтовых зонах и на основных логистических маршрутах страны.