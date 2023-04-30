"Вопрос выживания": будут ли наказывать украинцев, которые в оккупации возьмут паспорта РФ

Украинцы, находящиеся на временно оккупированных территориях для сохранения собственной жизни могут взять российский паспорт.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире общенационального телемарафона.

По мнению омбудсмена, скандальный указ Путина, позволяющий депортировать с оккупированных территорий украинцев, не принявших гражданство РФ, направлен не столько на депортацию, сколько на узаконивание принудительной паспортизации.

"Я думаю, что все граждане Украины, которые откажутся от российского паспорта, их просто арестуют. И это будет отдельная категория гражданских заложников, которые будет держать Российская Федерация в плену или заключении", — заявил Лубинец.

Он советует украинцев на оккупированных территориях брать российский паспорт, чтобы выжить, ведь это самое главное.

"Мы понимаем, что это происходит под давлением, физическим давлением. Поэтому взять паспорт, выжить, дождаться, когда мы освободим эту территорию", – говорит уполномоченный ВР.

По его словам, сейчас разрабатывается соответствующий закон, чтобы после деоккупации люди, вынужденные взять паспорт РФ, смогли отказаться от него.

Омбудсмен объяснил, что Украина считает принудительную паспортизацию военным преступлением, но не считает преступлением получение паспорта РФ нашими гражданами.

"У нас звучали такие заявления, что любой, кто взял российский паспорт на оккупированной территории, мы должны к нему применить какое-то влияние, возможно даже криминального характера. Я категорически против этого. Наши граждане это делают для того, чтобы выжить", – подчеркнул Лубинец.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин подписал указ, разрешающий принудительно депортировать жителей временно оккупированных территорий Украины, не принявших гражданство РФ.

Также он поручил забирать российское гражданство у тех, кто осуждает войну против Украины.