Вопрос ЗАЭС будет ключевым во время первой встречи с РФ – Зеленский

Зеленский заявил, что вопрос о деоккупации ЗАЭС обсудят на первой встрече с россиянами.
Вопрос Запорожской АЭС будет поднят во время первой встречи сторон в дипломатическом формате.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
"Сегодня эта атомная станция не работает, потому что там нет менеджмента Украины – справедливого и профессионального. Она не работает, она деградирует и очень опасна. И в любом случае вопрос Запорожской станции будет поднят во время первой встречи сторон в дипломатическом формате сторон", – сказал Зеленский.
Также глава государства добавил, что переговоры о прекращении ударов РФ по украинской энергосистеме не принесли результатов, поскольку Россия не заинтересована в деэскалации.
Кроме того, Зеленский сообщил, что оккупанты взяли в заложники двух украинских энергетиков, работавших на Запорожской АЭС.
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