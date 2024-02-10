"Вопрос зависает в воздухе": эксперт оценил, угрожает ли Украине нехватка оружия

У Украины остается актуальная проблема нехватки управляемых ракет.

Об этом рассказал в эфире телемарафона авиационный эксперт Валерий Романенко.

По его словам, мы также нуждаемся в дополнительных боеприпасах не только к артиллерии, но и ко всем видам ракетных систем".

"В общем, была уже информация в медиа, что например, ракеты к старым типам ЗРК закончились еще в начале прошлого года. Поэтому очень активно наша промышленность начала работать над темой FrankenSAM, то есть создание комбинированных гибридных систем, где к старым советским пусковым установкам адаптируются американские ракеты Sidewinder старых моделей и Sparrow, тоже старые ракеты», – рассказывает он.

Он говорит, что остановилась и американская помощь.

"И снова вопрос зенитных ракет зависает в воздухе... Кроме того, это ведь не все ракеты, это управляемые ракеты. Есть еще большое количество неуправляемых ракет, которые тоже нам нужны... Ракетные проблемы у нас актуальны и мы нуждаемся в дополнительных боеприпасах не не только к артиллерии, но и ко всем видам ракетных систем", - добавил он.

Ранее мы сообщали, что в Украину поступил новый пакет помощи от Эстонии, в который вошли противотанковые системы Javelin, пулеметы, боеприпасы к стрелковому оружию, разная наземная и водная техника и водолазное снаряжение.

Читайте также: