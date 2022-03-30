Вопросы освобождения от оккупантов Чернобыльской и Запорожской АЭС необходимо рассматривать на разных уровнях — гендиректор МАГАТЭ

Вопросы освобождения от оккупантов Чернобыльской и Запорожской АЭС необходимо рассматривать на разных уровнях — гендиректор МАГАТЭ

За захватом ЧАЭС и ЗАЭС следят все международные журналисты, поэтому события на атомных станциях оккупантам не удастся скрыть.

Вопросы освобождения захваченных оккупантами Чернобыльской и Запорожской АЭС следует рассматривать на разных уровнях, ведь ситуация продолжает быть критической.

Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси, сообщает Энергоатом.

"Этот вопрос нужно рассматривать на разных уровнях. Мы, конечно, надеемся, что момент прекращения огня уже близок, и переговоры, которые идут между Украиной и Россией, приведут к миру", — отметил Гросси.

Тем не менее, по словам Гросси, ситуация с захватом станций остается критической. Глава МАГАТЭ подчеркнул, что международная организация и дальше будет следить за этой ситуацией.

"Мы будем делать все, чтобы приближать решение вопроса", – подчеркнул гендиректор агентства.

Гросси подчеркнул, что за захватом ЧАЭС и ЗАЭС следят все международные журналисты, поэтому это гарантия того, что события на атомных станциях не удастся скрыть.

Напомним, российские захватчики продолжают милитаризировать зону отчуждения ЧАЭС, угрожающую ядерной безопасности Европы.

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