Вопрос в процессе рассмотрения: Украина может получить обновленные "Байракторы"

Украинские защитники активно занимались турецкими беспилотниками Bayraktar TB2 на поле боя.
Наше государство может получить Bayraktar Akinci. Этот вопрос в процессе рассмотрения, насколько мне известно.
Об этом сказал гендиректор Baykar Makina Халюк Байрактар в интервью "Радио Свобода".
"Мы близки к воплощению"
По словам Халюка, украинские военные хорошо разбираются в том, что производит и во что инвестирует турецкая компания. Она намерена производить все имеющиеся системы именно в Украине.
"У нас есть необходимые для этого разрешения. Поэтому мы можем полностью производить Bayraktar TB2, а не собирать его. Также здесь мы можем полностью производить Bayraktar Akinci. На это у нас есть разрешения от нашего правительства, что демонстрирует, насколько мы приблизились к воплощению", – утверждает гендиректор.
Он подчеркнул, что Украина является первой страной, в которой это произойдет. Дело в том, что в оборонном сотрудничестве нужны государственные разрешения.
"А мы имеем это разрешение. Поэтому вопрос по Akinci в процессе рассмотрения, вот что я могу сказать по этому поводу", — подытожил Байрактар.
Ранее стало известно, что Baykar инвестирует в Украину 100 миллионов долларов. Речь идет о трех проектах, в частности, о строительстве завода по производству беспилотников.
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