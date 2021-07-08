"Вора в законе" Андрея Недзельского задержали в столице Болгарии

Львовского криминального "авторитета" подозревают в убийстве.

Объявленного в международный розыск "вора в законе", относительно которого введены санкции СНБО, Андрея Недзельского, известного в криминальных кругах как Неделя и Андрей Львовский, задержали в Болгарии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Задержание одного из лидеров криминального мира, как называют в МВД Андрея Недзельского, произошло в среду, 7 июля, во время прохождения им таможенного контроля в аэропорту столицы Болгарии города Софии.

"Вор в законе" по поддельным документам пытался прибыть в Болгарию. Во время таможенного контроля "Неделя" предоставил документы на имя другого лица. Сейчас украинские полицейские работают с болгарскими коллегами по дальнейшей экстрадиции "Андрея Львовского" на территорию Украины ", — сказано в сообщении.

В МВД напомнили, что весной 2020 году на основании собранных доказательств Андрею Недзельскому заочно сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, и по инициативе Департамента стратегических расследований Нацполиции объявили его в международный розыск.

По версии следствия, Андрей Недзельский в 2009 году расстрелял своего бизнес-партнера, также криминального авторитета — Александра Семенова по прозвищу "Кацап".

Напомним, что 14 мая 2021 СНБО Украины ввела санкции против 557 воров в законе и 111 иностранцев, которые являются криминальными авторитетами.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку