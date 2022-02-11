"Вора в законе" из санкционного списка СНБО "Нукри Гальского" выдворили из Украины

Он попал на территорию Украины вне официальных пунктов пропуска.

Ночью 10 февраля из Украины принудительно выдворили с запретом въезда в страну на 3 года "вора в законе".

Об этом сообщает МВД Украины.

"Оперативники получили информацию, что в Киев прибыл 34-летний "вор в законе" по прозвищу Нукри Гальский. Он находится в перечне субъектов повышенного преступного воздействия, которые попали в список санкций СНБО и к которым были применены персональные, экономические и другие ограничительные" санкции", — говорится в сообщении.

По данным оперативников, "авторитет" попал на территорию Украины вне официальных пунктов пропуска.

Правоохранители задержали его и доставили в Государственную миграционную службу Украины, впоследствии Нукри Гальский покинул Украину.

Напомним:

Служба безопасности Украины во Львовской области задержала так называемого "вора в законе", уроженца Южного Кавказа, который находится в санкционном списке Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

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