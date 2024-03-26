"Вора в законе" по прозвищу "Хмело" могут выдворить из Украины: что известно

Грузин является одним из самых влиятельных "воров в законе" не только в Украине, но и на территории постсоветского пространства.

Лидера руставского преступного клана Георгия "Хмело" Хмелидзе могут выдворить за пределы Украины. Его поместили в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

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Как отмечают правоохранители, решением СНБО к 63-летнему "вору в законе" по прозвищу "Хмело" были применены персональные и другие ограничительные санкции. Также работники Департамента стратегических расследований Национальной полиции собрали материалы по предоставлению фиктивных оснований для приобретения им гражданства Украины. В марте 2024 года уроженец Грузии был лишен гражданства Украины.

"Оперативщики ДСР Нацполиции доставили "вора в законе" в Государственную миграционную службу Украины, где в отношении его сотрудники составили административный протокол за нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине", – отмечают в полиции.

Сейчас Хмелидзе находится в месте временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства. Надлежащие службы предпринимают соответствующие шаги в целях дальнейшего выдворения преступника с территории страны.

Напомним, Зеленский ввел санкции против главарей "Л/ДНР", "главы" Крыма и сотен "воров в законе". В частности, в список попал Георгий Хмелидзе.

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