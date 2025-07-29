Воробьи в городах Украины: орнитолог объяснил резкое снижение популяции и последствия

Воробьи / © Pexels

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На самом деле воробьи уничтожают огромное количество насекомых, особенно при вскармливании птенцов. Но в украинских городах заметно уменьшилось количество этих птиц.

Как рассказал орнитолог и заведующий отделом мониторинга и охраны животного мира Института зоологии им. И. Шмальгаузена НАН Украины Василий Костюшин изданию «Телеграф», в уменьшении количества воробьев в городах нет ничего удивительного, ведь колебания численности этих птиц — обычное природное явление.

Численность воробьев может сильно колебаться по разным причинам, например, суровая зима сокращает их количество втрое, а затем несколько лет популяция восстанавливается.

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«Это нормальная и стабильная ситуация», — заверил орнитолог.

Костюшин отметил, что в Украине нет системного мониторинга биоразнообразия, поэтому точных данных о численности птиц нет.

Специалист добавил, что воробьи играют ключевую роль в борьбе с вредителями. Он привел пример, что одна птица в день может съесть до 400 гусениц или несколько десятков взрослых насекомых.

Ученый отметил, что особенно активно они охотятся во время размножения — в этот период до 80% их рациона составляют насекомые-вредители.

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Василий Костюшин также рассказал, что существует несколько видов воробьев, которые живут в разных условиях — одни лучше адаптированы к городской среде, другие предпочитают сельскую местность.

Ранее сообщалось, что количество воробьев в Киеве уменьшилось более чем в 50 раз.