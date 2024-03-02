Воронки и сожженные авто: очевидцы рассказали подробности атаки на Харьков

В результате ночного попадания "Шахеда" по Шевченковскому району Харькова занялись авто, повреждены гаражи и выбиты окна в домах рядом.

Об этом сообщает "Общественное".

У местного жителя Алексея Шерстюка в результате атаки сгорело авто.

"Услышал, будто мотоцикл гудит. Набирал (дрон — ред.) скорость. Все больше и больше. Понятно, что уже попадание. Сначала казалось, что в дом. Оно сыпется все, окна, шифер летит. Потом выбежал, смотрю — четыре машины. горят.Сразу от воронки.Это 15-20 метров (от дома — ред.), — говорит Алексей Шерстюк.

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В Харькове прогремели два взрыва, первый слышали в 23:58 1 марта. По данным Воздушных сил, группа "шахедов" приближалась к Харькову с севера.

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В Шевченковском районе Харькова в результате попадания дрона повреждены четыре автомобиля и избиты около десяти гаражей. Взрывной волной выбило окна в более чем десяти квартирах в многоэтажках рядом, сообщил спикер облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.

Напомним, что ранее враг атаковал Одессу дронами.

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