Воронки, обломки и разбитая техника: появилось видео из польского Пшеводува, куда упали российские ракеты

Российские ракеты разрушили ферму в Польше и убили двоих человек.

Российские оккупанты во время массированного обстрела ракетами Украины, вероятно, попали на территорию Польши. В результате погибли два гражданина Польши.

В Сети появилось видео с места происшествия.

На кадрах видны масштабные разрушения, разбитая сельскохозяйственная техника и крупная воронка от снаряда.

Сейчас специалисты НАТО устанавливают, упали ли это обломки сбитой украинской ПВО российской ракеты, падения самой ракеты или ракеты ПВО ВСУ.

Напомним, что, по информации польских СМИ, во второй половине 15 ноября, во время российской атаки по Украине, в городе Пшеводув на территории Польши раздался взрыв. В результате погибли два человека. По сообщению СМИ Польши причиной могла стать российская ракета.

Позже появилась информация, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил о срочном созыве Совбеза. Представитель правительства Польши Петр Мюллер отметил, что подробности обнародуют после совещания.

Ранее сообщалось, что 15 ноября, РФ нанесла новый массированный ракетный удар по территории Украины. Из-за попадания ракет в некоторых городах исчезла электроэнергия.

Читайте также: