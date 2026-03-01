Вороны могут узнавать людей и учить других: что показали эксперименты

Вороны / © Unsplash

Реклама

Вороны способны узнавать людей и даже передавать информацию о них другим птицам.

Об этом рассказала научный сотрудник Института зоологии им. Шмальгаузена НАН Украины Наталья Атамась в интервью РБК-Украина.

По ее словам, не все птицы все равно хорошо распознают людей. Например, голуби не имеют таких способностей, в то время как вороны прекрасно запоминают человека, который их кормит или, наоборот, ведет себя агрессивно.

Реклама

"Голуби точно нет, а вот вороны прекрасно запоминают, кто их хоть раз покормил, а кто - замахнулся на них палкой. Более того, они эту информацию способны передавать другим воронам на окраине", - отметила Атамась.

Она рассказала об экспериментах, во время которых люди в масках намеренно пугали птиц. В ответ вороны начинали атаковать этих людей, причем даже спустя длительное время.

"Были эксперименты, когда люди одевали разные маски и агрессивно вели себя у ворон: кричали, бросались камнями. И вороны их запомнили. Достаточно было хотя бы одну ворону оскорбить, как все остальные в окрестности нападали на этого человека", - пояснила ученая.

По ее словам, этот эффект может сохраняться годами. Даже когда птицы, первыми подвергшиеся агрессии, уже погибали, другие вороны продолжали "унаследованное" поведение.

Реклама

По мнению исследовательницы, такая способность важна для выживания птиц, живущих рядом с людьми. Чем лучше они запоминают потенциальные угрозы, тем выше их шансы избежать опасности.

В то же время, распространенное утверждение, что вороны умны на уровне семилетнего ребенка, является преувеличением.

"Вороны способны играть, обманывать, передавать традиции, но до 7-летних детей им далеко", - подчеркнула Атамась.

Она добавила, что эти птицы быстро учатся и активно обмениваются информацией. Исследователи также обращают внимание на их поведение у мертвых сородичей. Вороны часто собираются вокруг погибшей птицы, иногда трактуемой как проявление скорби. Однако, по словам ученой, это, скорее, способ запомнить опасное место или обстоятельства гибели, а не эмоциональная реакция.

Реклама

Напомним, ранее в зоне отчуждения заметили орябку лесной — одной из редких лесных птиц Евразии. Вид находится под охраной и малозаметен в природе.