"Ворота в зиму открыты": в Карпатах выпал снег и ударил мороз (фото)

Таким сегодня было утро на горе Поп Иван Черногорский.
Сегодня, 3 ноября, одну из самых высоких вершин украинских Карпат гору Поп Иван Черногорский на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей покрыло снегом. Также на горе зафиксирована минусовая температура.
Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост, опубликовавший фото заснеженной вершины.
"По состоянию на 07:10 03 ноября в г. Поп Иван Черногорский температура воздуха -2°С, ветер западный 8-10 м/с, облачно", — говорится в сообщении спасательного поста на странице Facebook.
В комментариях под сообщением пользователи соцсети отреагировали на утренний пейзаж:
"Ворота в зиму открыты...", — написала Надежда Танчинец.
"Закрывайте ворота – не пускайте зиму!", — добавил Иван Козарук.
Как уже сообщалось, по прогнозам синоптиков, 3 ноября в Карпатах будет идти дождь с мокрым снегом.
Читайте также:
- Синоптики предупреждают о похолодании: когда украинцам ожидать понижения температуры
- Цветет раз в 5-7 лет: в ботаническом саду Сан-Диего можно увидеть редкое растение
- Температура почти 40, детей вывозили без сознания: украинка рассказала о массовом отравлении в Египте