"Ворота в зиму открыты": в Карпатах выпал снег и ударил мороз (фото)

"Ворота в зиму открыты": в Карпатах выпал снег и ударил мороз (фото)

Таким сегодня было утро на горе Поп Иван Черногорский.

Сегодня, 3 ноября, одну из самых высоких вершин украинских Карпат гору Поп Иван Черногорский на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей покрыло снегом. Также на горе зафиксирована минусовая температура.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост, опубликовавший фото заснеженной вершины.

"По состоянию на 07:10 03 ноября в г. Поп Иван Черногорский температура воздуха -2°С, ветер западный 8-10 м/с, облачно", — говорится в сообщении спасательного поста на странице Facebook.

В комментариях под сообщением пользователи соцсети отреагировали на утренний пейзаж:

"Ворота в зиму открыты...", — написала Надежда Танчинец.

"Закрывайте ворота – не пускайте зиму!", — добавил Иван Козарук.

Как уже сообщалось, по прогнозам синоптиков, 3 ноября в Карпатах будет идти дождь с мокрым снегом.

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