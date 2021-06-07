Воровали, чтобы возвращать денег: в Житомире разоблачили банду похитителей элитных иномарок

На след похитителей оперативники вышли после похищения внедорожника.

Банду воров элитных авто задержали житомирские правоохранители.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

По данным следствия, двое мужчин похищали дорогие машины премиум класса, чтобы потом предложить выкупить их же владельцам. Если те не соглашались, то авто перепродавали.

На след похитителей оперативники вышли после похищения внедорожника в Житомире. Авто нашли в их гараже. Во время обысков нашли также ключи от других иномарок, номерные знаки угнанных авто и оружие.

Оказалось, оба подозреваемых ранее имели проблемы с законом — один судимый за угон автомобилей, другой проходил подозреваемым в таком же преступлении.

«Было проведено более десяти обысков, где изъято и приборы, с помощью которых они похищали автомобили, были изъяты техпаспорта, оружие и вещество похожее на наркотики», — рассказали в местной полиции.

Новости Украины: житомирские правоохранители задержали банду, которая похищала элитные авто

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