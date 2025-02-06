В Киеве нотариус "обчистила" счета умерших более чем на 1 млн грн: как действовала циничная схема

В Киеве будут судить частного нотариуса и трех ее сообщников, присвоивших около 1 млн грн с банковских счетов умерших граждан. Среди фигурантов – 42-летняя организатор схемы и двое мужчин и женщина в возрасте от 40 до 43 лет.

Об этом пишет полиция Киева.

Нотариус воровал деньги умерших

Нотариус воровал деньги умерших

Нотариус воровал деньги умерших

Обманули несколько человек

Как отмечается, в 2022 году 30-летняя киевлянка обратилась к частному нотариусу, чтобы оформить наследство, которое осталось после смерти отца. Узнав, что на счету покойного хранится около 860 000 гривен, злоумышленница подделала ответ из банка, будто на счету всего 112 гривен, а затем на основании поддельного завещания на одного из сообщников завладела всей суммой.

Нотариус воровал деньги умерших

"Кроме этого, в 2023 году дельцы обманули другую наследницу. Узнав, что на счету ее покойного сына находится 183 тысячи гривен, фигуранты завладели этими средствами. О том, что женщина стала жертвой преступления, потерпевшая узнала от правоохранителей", — сообщили в полиции.

Напомним, в Запорожье правоохранители разоблачили преступную схему, где отец и старший сын, находясь за границей, заказали похищение младшего, который занимался криптовалютой, чтобы завладеть его деньгами.

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