Воровали миллионы вместе с сейфами в считанные минуты: полиция задержала банду серийных воров (фото)

Их задержали прямо на автодороге, когда они возвращались в Одессу после того, как украли из двух офисов немалую сумму.

В Николаевской области на трассе спецназовцы задержали вооруженную банду воров из Одессы. Они очистили более 20 сейфов в офисах по всей Украине.

Об этом сообщили в полиции области.

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Пятеро ранее судимых воров из Одессы проникали в офисные помещения предприятий, заводов, агрофирм, фармацевтических компаний и торговых объектов, где похищали большие суммы средств из сейфов, иногда вместе с самими сейфами.

В частности, они ночью проникали в кабинеты бухгалтеров или директоров и менее чем за три минуты прямо с сейфами выносили миллионы. Чтобы остаться незамеченными, злоумышленники одевали маски, перчатки и имели с собой специальные принадлежности.

Схватили воров, когда они возвращались из соседнего региона с похищенными из двух офисов полмиллиона гривен. Спецоперацию по задержанию вооруженной группировки проводили оперативники управления уголовного розыска и спецназовцы КОРД.

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У задержанных стражи порядка обнаружили специальное орудие для взлома, денежные средства, которые злоумышленники уже успели разделить между собой, а у двух задержанных еще и пистолет иностранного производства и гранату Ф-1. Все изъятое полиция направила на проведение соответствующих экспертиз.

В настоящее время продолжается расследование уголовных производств, начатых по ч. 3, ч. 4, ч. 5 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Дополнительно действия двух фигурантов квалифицированы по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, они задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В отношении трех других решается вопрос об избрании мер. Фигурантам грозит до двенадцати лет заключения с конфискацией имущества.

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