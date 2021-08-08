Ворвались в храм и выгнали верующих: в Крыму оккупанты сорвали богослужение ПЦУ

Оккупанты продолжают оказывать давление на структуры ПЦУ в Крыму.
В незаконно аннексированном Крыму оккупанты сорвали богослужение в храме ПЦУ. Инцидент произошел в селе Балки Белогорского района.
Об этом сообщает "Голос Крыма".
Настоятеля монастыря российские силовики заставили остановить утреннее богослужение. Свои действия оккупанты объяснили тем, что украинский священник якобы нарушает российское законодательство.
"Службу запретили проводить, всех заставили выйти во двор монастыря и начали составлять "протоколы", — рассказал митрополит Симферопольский и Крымский Климент.
По его словам, мужской монастырь святого Димитрия Солунского является одной из семи приходских структур ПЦУ, оставшихся в Крыму, несмотря на давление и репрессии оккупантов.
Постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич отреагировал на эту информацию.
"Сегодня снова представители оккупационной администрации России осуществляют незаконные действия против Крымской епархии ПЦУ, не дают проводить богослужения и составляют "протоколы". Нарушение прав верующих, свободы совести и вероисповедания являются системными нарушениями прав и свобод человека со стороны оккупационной администрации России на временно оккупированной территории Крыма", — написал Кориневич.
Ранее сообщалось, что оккупанты в Крыму требуют от ПЦУ разрушить свои храмы.