Ворвались в храм и выгнали верующих: в Крыму оккупанты сорвали богослужение ПЦУ

Ворвались в храм и выгнали верующих: в Крыму оккупанты сорвали богослужение ПЦУ

Оккупанты продолжают оказывать давление на структуры ПЦУ в Крыму.

В незаконно аннексированном Крыму оккупанты сорвали богослужение в храме ПЦУ. Инцидент произошел в селе Балки Белогорского района.

Об этом сообщает "Голос Крыма".

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Настоятеля монастыря российские силовики заставили остановить утреннее богослужение. Свои действия оккупанты объяснили тем, что украинский священник якобы нарушает российское законодательство.

"Службу запретили проводить, всех заставили выйти во двор монастыря и начали составлять "протоколы", — рассказал митрополит Симферопольский и Крымский Климент.

По его словам, мужской монастырь святого Димитрия Солунского является одной из семи приходских структур ПЦУ, оставшихся в Крыму, несмотря на давление и репрессии оккупантов.

Постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич отреагировал на эту информацию.

"Сегодня снова представители оккупационной администрации России осуществляют незаконные действия против Крымской епархии ПЦУ, не дают проводить богослужения и составляют "протоколы". Нарушение прав верующих, свободы совести и вероисповедания являются системными нарушениями прав и свобод человека со стороны оккупационной администрации России на временно оккупированной территории Крыма", — написал Кориневич.

Ранее сообщалось, что оккупанты в Крыму требуют от ПЦУ разрушить свои храмы.

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