Ворвался в чужой дом и вытащил за волосы: в Днепре мужчина на глазах у детей убил сожительницу

Женщина на момент трагедии была в гостях.

В Днепре на улице Лавандовая в воскресенье, 6 июня, мужчина на глазах у ее детей убил свою сожительницу. Он ворвался в чужой дом и вытащил женщину за волосы на улицу, где жестоко избивал.

Об этом сообщает "Информатор".

Соседи покойной рассказали, что мужчина в полночь ворвался в чужой дом, где гостила его сожительница. Он бил ее обувью, а затем вытащил на улицу за волосы, где продолжил избивать. Женщина потеряла сознание и впоследствии умерла. Все это происходило на глазах у детей покойной.

На место происшествия вызвали полицию. Правоохранители задержали подозреваемого. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Напомним, во Львовской области мужчина ударил женщину ножом в сердце.

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