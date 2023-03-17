Ворвался в магазин и начал стрелять: днепрянин в почтенном возрасте совершил разбой

Злоумышленнику грозит до 15 лет за решеткой.

В Днепре 63-летний вооруженный мужчина напал на сотрудников магазина. Он несколько раз выстрелил в потолок, приказал одному работнику лечь на пол, а у другого потребовал деньги из кассы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Злоумышленник не успел скрыться с места инцидента. Один из потерпевших вовремя нажал на "кнопку тревоги" и вызвал охрану.

"Преступление произошло 15 марта около 17.30 в заведении по продаже электронных товаров по улице 20-летия Победы в Днепре. Нападающий зашел в магазин и произвел несколько выстрелов в потолок из пистолета. Затем приказал одному из работников магазина лечь на пол, а у второго, под угрозой травматического пистолета, потребовал деньги из кассы", — говорится в сообщении.

Мужчина забрал из кассы примерно 36 тысяч гривен и положил их в свой рюкзак. Но скрыться с места преступления он не успел – нарушителя задержали работники Государственной службы охраны. Впоследствии мужчину передали полицейским.

В четверг, 16 марта, задержанному сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбой). Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что днепровские правоохранители задержали преступников, которые врывались в дома и пытали людей, требуя деньги и ценное имущество. Представлялись они военнослужащими территориальной обороны.