"Восемь девушек из бригады — все погибли": жуткий рассказ поварихи, пережившей удар российской авиабомбы

Раиса, выжившая под завалами в Комышувасе / © скриншот с видео

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В Сети опубликовали видео беседы с 68-летней Раисой — работницей столовой в поселке Комышуваха Запорожской области, которая выжила после российского авиаудара 2 ноября. Женщина провела почти два часа под бетонными обломками, прежде чем спасатели смогли её освободить.

Видео с пострадавшей опубликовалоиздание BBC News Ukrainian на своей странице в Facebook.

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Раиса работала поваром в местной столовой. Когда рядом разорвалась российская авиабомба, она находилась на улице и не успела добраться до подземного убежища. В результате удара на женщину упала бетонная плита, которая зажала её правую руку и повредила голову.

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«Вынесла мусор, зашла, и больше ничего. Плиты привалили. Мы как раз были наверху», — рассказала пострадавшая.

По словам Раисы, во время нападения рядом с ней находилась напарница Ирина Фокина. Женщина погибла на месте.

«Я была с напарницей. Ира Фокина, которая погибла на месте, была придавлена плитой», — вспоминает Раиса.

Спасателям ГСЧС потребовалось около двух часов, чтобы добраться до пострадавшей и извлечь её из-под завалов. В настоящее время 68-летняя женщина находится в одной из больниц Запорожья, где получает необходимую медицинскую помощь.

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Раиса потеряла коллег: её бригада погибла

Женщина оказалась единственной выжившей из числа сотрудников своей бригады. По её словам, в результате российского удара погибли все восемь её коллег.

«Это были девушки из нашей бригады, восемь человек, и все они погибли», — рассказала она.

Во время атаки российская авиация нанесла удар по столовой и подземной школе, которая использовалась в качестве гуманитарного центра и пункта сопротивления. В этих помещениях находились люди, среди которых были сотрудники и посетители. В результате удара погибли десятки людей.

По данным BBC News Ukrainian, число погибших в результате удара России по Комышувахе возросло до 42 человек. Эта цифра может еще увеличиться.

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Удар по Комышувахе — что известно

Напомним, 2 ноября войска РФ сбросили на Комышуваху девять авиабомб. Сначала под удар попали люди, пришедшие за гуманитарной помощью. Впоследствии оккупанты нанесли повторный удар, когда на месте «прилетов» работали спасатели.

И.о. главы ОВА Михаил Семикин уточнил, что россияне провели прицельную комбинированную атаку. Сначала применили управляемые авиабомбы ФАБ-500, а затем на подземное укрытие сбросили — более мощные ФАБ-3000 — трёхтонную авиабомбу, содержащую почти полторы тонны взрывчатки.

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