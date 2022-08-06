Восемь действенных средств от комаров: избавиться от надоедливых насекомых раз и навсегда

Чтобы избавиться от комаров, которые очень сильно надоедают летом, стоит обратить внимание на восемь простых, но действенных средств. В доме и на природе вы будете полностью защищены от надоедливых насекомых. Читайте в материале ТСН.ua о народных средствах от комаров.
Любите летний отдых, но надоедают комары, которые могут испортить настроение своим жужжанием и укусами?
Есть несколько народных средств, которые помогут избавиться от этих насекомых в доме и на природе.
- Действенное средство от комаров и мух в доме — валериана или камфора, которые нужно выпарить над горелкой. Если помещение достаточно большое, берите не менее 100 г ароматического вещества.
- Чтобы избавиться от комаров на природе, следует найти листья рябины или черемухи, мелко порезать его, а затем натереть соком все открытые участки тела. Запах будет прекрасно отпугивать кровопийц.
- Прекрасная защита от комаров — эфирные масла эвкалипта, аниса, гвоздики или базилика. Нужно в стакане воды развести 5-10 капель, а затем смазать все открытые участки тела. В доме можно брызнуть этим раствором на свечу или в камин (подойдет даже сковорода), а затем разогреть. Также советуют смочить кусочек ваты в таком растворе и положить на подоконник.
- Интересно, что комаров отпугивают запах листьев помидоров или бузины. Их можно уложить в доме в незаметных местах.
- Положите на природе в костер несколько веток можжевельника – это эффективное средство от комаров.
- Запах кедрового масла также отлично отпугивает комаров. Также он не нравится тараканам и мухам.
- Хотите, чтобы комары не кусали? Тогда вам следует приготовить настойкой из корня полыни, а затем обмыться ею. Чтобы приготовить – возьмите горсть порезанных корней, залейте их 1,5 л воды и вскипятите. Затем дайте постоять еще 15-20 минут.
- Можете также налить в электрический фумигатор 100% экстракт эвкалипта. Это прекрасное средство от комаров, после которого надоедливые насекомые забудут дорогу к вашему дому.