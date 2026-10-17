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Восемь КАБов по домам: оккупанты с утра ударили по Сумщине (фото)
Оккупанты применили восемь управляемых авиабомб по территории Сумской громады, четыре из них — по областному центру. Погиб 42-летний мужчина.
Сегодня, 17 октября, россияне нанесли удары управляемыми авиабомбами по территории Сумской громады.
О последствиях сообщили в ОВА.
По предварительной информации, россияне применили 8 КАБов, четыре из которых - по областному центру.
«Есть попадание в жилищный сектор на окраине Сум. По меньшей мере, два человека ранены. Еще одна авиабомба задела многоэтажку и попала в водоем. Погиб 42-летний мужчина», — говорится в сообщении.
Сейчас продолжается поисково-спасательная операция, а пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.
Атака по Украине 17 октября - последние новости
В ночь на 17 октября армия РФ атаковала Украину баллистическими ракетами «Искандер-М»/KN-23, крылатыми ракетами Х-22/32, четырьмя крылатыми ракетами типа «Калибр» и 332 беспилотниками. ПВО обезвредило четыре ракеты и 289 беспилотников.
17 октября Винница осталась без электроэнергии из-за российской атаки.
В Херсоне погиб водитель «скорой» и пострадал младенец — оккупанты сбросили КАБы. Еще 13 человек получили ранения.
В Кривом Роге под ударом находилось промышленное предприятие. На месте загорелся пожар.