Восемь лет насиловал маленькую девочку: в Хмельницкой области поймали педофила

Девочка плачет / © pixabay.com

Реклама

На Хмельнитчине предстанет перед судом 46-летний житель Каменец-Подольского, обвиняемый в систематическом сексуальном насилии над своей падчерицей. Ужасные преступления продолжались семь лет — с того момента, как девочке исполнилось всего пять.

Об этом сообщает полиция Хмельницкой области в Facebook.

Циничная схема насилия

Преступление было разоблачено в феврале прошлого года, когда 12-летняя девочка наконец-то решилась рассказать обо всем матери. Выяснилось, что женщина после развода часто отправляла своего общего с обвиняемым сына в гости к отцу. Вместе с мальчиком к бывшему отчиму ходила и его малолетняя падчерица.

Реклама

По данным следствия, мужчина действовал по отработанной схеме: он оставлял сына играть за компьютером в одной комнате, а сам в это время совершал насилие над девочкой в другой.

Семь лет молчания и страха

Правоохранители собрали доказательства, подтверждающие, что надругательство над ребенком началось еще в 2017 году, когда девочке было всего пять лет. Ребенок долгое время не рассказывал об этом взрослым из-за запугивания и страха.

Как накажут педофила

Следователи Каменец-Подольского райуправления полиции при процессуальном руководстве прокуратуры уже направили обвинительный акт в суд. Фигуранту инкриминируют сразу несколько тяжелых статей Уголовного кодекса Украины:

ч. 6 ст. 152 — повторное изнасилование малолетнего лица;

ч. 4 и ч. 6 ст. 153 — сексуальное насилие в отношении ребенка до 14 лет;

ч. 2 ст. 156 — развращение несовершеннолетних.

Подозреваемый в изнасиловании падчерицы / © Национальная полиция Хмельницкой области

Самая строгая из этих статей предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Реклама

В настоящее время злоумышленник ждет приговора суда. Правоохранители отмечают, что обвинительный акт содержит безоговорочные доказательства вины мужчины.

Напомним, в Харьковской области отчим снимал порно с 4-летней падчерицей: детали преступления шокируют. 42-летний харьковчанин совершал развратные действия в отношении своей падчерицы, а также хранил на своем компьютере около 23 тысячи файлов с детской порнографией.