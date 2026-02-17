- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 623
- Время на прочтение
- 2 мин
Восемь лет насиловал маленькую девочку: в Хмельницкой области поймали педофила
В ходе расследования правоохранители получили доказательства того, что фигурант насиловал свою падчерицу еще с 2017 года, когда ей было пять лет, однако ребенок долго боялся рассказывать об этом кому-то из взрослых.
На Хмельнитчине предстанет перед судом 46-летний житель Каменец-Подольского, обвиняемый в систематическом сексуальном насилии над своей падчерицей. Ужасные преступления продолжались семь лет — с того момента, как девочке исполнилось всего пять.
Об этом сообщает полиция Хмельницкой области в Facebook.
Циничная схема насилия
Преступление было разоблачено в феврале прошлого года, когда 12-летняя девочка наконец-то решилась рассказать обо всем матери. Выяснилось, что женщина после развода часто отправляла своего общего с обвиняемым сына в гости к отцу. Вместе с мальчиком к бывшему отчиму ходила и его малолетняя падчерица.
По данным следствия, мужчина действовал по отработанной схеме: он оставлял сына играть за компьютером в одной комнате, а сам в это время совершал насилие над девочкой в другой.
Семь лет молчания и страха
Правоохранители собрали доказательства, подтверждающие, что надругательство над ребенком началось еще в 2017 году, когда девочке было всего пять лет. Ребенок долгое время не рассказывал об этом взрослым из-за запугивания и страха.
Как накажут педофила
Следователи Каменец-Подольского райуправления полиции при процессуальном руководстве прокуратуры уже направили обвинительный акт в суд. Фигуранту инкриминируют сразу несколько тяжелых статей Уголовного кодекса Украины:
ч. 6 ст. 152 — повторное изнасилование малолетнего лица;
ч. 4 и ч. 6 ст. 153 — сексуальное насилие в отношении ребенка до 14 лет;
ч. 2 ст. 156 — развращение несовершеннолетних.
Самая строгая из этих статей предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
В настоящее время злоумышленник ждет приговора суда. Правоохранители отмечают, что обвинительный акт содержит безоговорочные доказательства вины мужчины.
Напомним, в Харьковской области отчим снимал порно с 4-летней падчерицей: детали преступления шокируют. 42-летний харьковчанин совершал развратные действия в отношении своей падчерицы, а также хранил на своем компьютере около 23 тысячи файлов с детской порнографией.