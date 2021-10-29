Восемь лет тюрьмы за подделку сертификатов вакцинации: законопроект готов для рассмотрения в Раде

Народные депутаты намерены также увеличить размер штрафа за использование таких подделок.
В Украине планируется ужесточить наказание за изготовление и использование поддельных COVID-сертификатов. Соответствующий законопроект народные депутаты могут принять во вторник, 2 ноября, на внеочередном заседании Верховной Рады.
Об этом сообщил глава комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".
По его словам, подготовленный для рассмотрения законопроект втрое усиливает уголовную ответственность за подделку сертификатов вакцинации и ПЦР-тестов.
“Если это многократное нарушение фальсификации документов – это до восьми лет лишения свободы. Это относительно тех, кто производит. Для тех, кто пользуется, там административная ответственность также усиливается, там [штраф] за 50 тысяч гривен”, — сообщил он.
Напомним, экс-депутатке Надежды Савченко и ее сестре вручили подозрение из-за подделки COVID-сертификатов.