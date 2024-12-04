Восемь лет за "слив" данных из госреестров: Рада не поддержала скандальный закон

Рада провалила скандальный закон №10242, вызвавший волну возмущения в Сети. В нем говорится об установлении уголовной ответственности за несанкционированное вмешательство, сбыт или распространение информации, обрабатываемой в публичных электронных реестрах.

Об этом написал народный депутат Ярослав Железняк.

Он отметил, что:

против в целом только – 213;

отправили на повторное второе – 229.

Железняк напомнил, что именно туда хитро вставили норму о возвращении конфискации коррупционеров, которые пошли на сделки со следствием.

"Соответственно возникает вопрос, а что с этим вопросом? Например, есть наш законопроект №12269, который это исправляет….. и без зашквара", – подытожил нардеп.

Ранее речь шла о том, что Рада пересмотрела решение по 9319. Им исправляют законопроект о повышении налогов 11416д.

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