Восемь месяцев скрывался от ФСБ: NYT рассказала невероятную историю американца, пережившего оккупацию Херсона

Тимоти Моралес рассказывает, что все время оккупации оставался дома, чтобы избежать российских патрулей.

Учитель английского языка из США скрывался от российских захватчиков на протяжении всех восьми месяцев оккупации Херсона.

Историю гражданина США, пережившего оккупацию Херсона, рассказывает New York Times.

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Тимоти Моралес рассказывает, что все время оккупации оставался дома, чтобы избежать российских патрулей. Он смотрел фильмы на своем ноутбуке, а в солнечные дни прогуливался по маленькому, огороженному стеной дворику. Боясь быть замеченным, Тимоти осторожно выглянул из-за занавесок, наблюдая, как россияне продвигаются по улице.

Моралес знал, что гражданство США неизбежно сделает его мишенью для россиян.

"У меня были моменты, когда я был в отчаянии. Но с какого-то времени я знал, что этот день (освобождение Херсона. – Ред.) наступит", – сказал он.

По мнению журналистов NYT, Херсон остается мрачным и темным городом, без электричества, воды и отопления. Начиная с рассветом, многие оставшиеся гражданские выстраиваются в гигантские очереди, чтобы получить хлеб или наполнить пластиковые бутылки водой.

Но для 56-летнего Моралеса, работавшего профессором в колледже, хуже всего позади. Больше никаких укрывательств от россиян.

Тимоти Моралес вырос в Анлии, но затем прожил много лет в Оклахома-Сити, работая учителем английской литературы. Позже он перебрался в Украину и открыл школу английского языка в Херсоне, которая работала, пока город не оккупировала армия РФ.

По словам американца, однажды он пытался убежать по шоссе на север, но вернулся, когда увидел стрелявшие по дороге российские танки. Моралесу удалось отправить в безопасное место свою 10-летнюю дочь вместе с бывшей женой, но сам он выбраться не смог.

"Я не хотел рисковать из-за своего паспорта", — сказал он о ряде российских военных блокпостов.

Мужчина не сделал ничего противозаконного по законам любой страны. Но Кремль назвал Соединенные Штаты и их союзников, вооружающих украинские войска настоящим врагом в этой войне, обвиняя их в своих неудачах на поле боя. Моралес опасался, что российские войска задержат его только за то, что он американец.

Фото: New York Times

Американец чуть не попал в когти ФСБ

Родственники его бывшей жены, которая является украинкой, приносили еду, а иногда он совершал покупки в продуктовом магазине, где был знаком с продавщицей, которой доверял и которая из-за своих проукраинских взглядов его не предала.

Как-то в сентябре к нему во двор пришла группа российских солдат. Соседка закричала в дверь, что у него нет другого выбора, как открыть. Тимоти это сделал и столкнулся лицом к лицу с работником ФСБ.

Моралес, говорящий по-русски, но недостаточно хорошо, чтобы притвориться местным жителем, сказал ФСБшнику, что он ирландец по имени Тимоти Джозеф, преподает английский в городе и потерял свой паспорт. К счастью, оккупанты ушли.

Он сбежал на другую квартиру и не возвращался на место обыска только после освобождения города.

Моралесу удалось возобновить преподавание английского языка в Интернете, используя интернет-соединение соседа для связи со студентами из Украины и других стран. "Это поддерживало меня в благоразумии", — сказал он о возможности работать онлайн.

Мародерство россиян

По словам американца, один из оккупантов переселил свою семью в квартиру, оставленную выехавшими украинцами, в доме напротив.

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Но со временем он заметил и то, что становилось очевидным другим херсонцам: армия РФ разваливалась. Солдаты стали неряшливыми и все чаще ездили на ворованных машинах местных жителей, а не на военном транспорте. Они угоняли дорогие машины и переправляли их на баржах из Херсона, подальше от линии фронта. Исчезновение дорогих награбленных автомобилей, по его словам, "подарило надежду".

Моралес присоединился к празднованию на центральной площади города после деоккупации, поздравляя украинских военных. Однако как бы он ни радовался освобождению Херсона, но сейчас планирует уехать.

Ситуация в Херсоне

Напомним, что ВСУ освободили Херсон 11 ноября.

13 ноября в Херсоне возобновили работу украинская областная и городская военные администрации, СБУ и Нацполиция. В городе также возобновляют работу операторы украинской мобильной связи.

Однако жителям, выехавшим из города во время оккупации, советуют пока не спешить возвращаться в Херсон.