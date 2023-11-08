Восемь молодых украинцев пытались сбежать за границу: сколько заплатили и чем закончилось (фото)

На границе Молдовы пограничники Подольского отряда задержали восьмерых мужчин, которые по своему возрасту подлежат призыву в армию во время мобилизации.

Об этом сообщили в среду, 8 ноября, в пресс-службе ГНСУ.

Как выяснили правоохранители, все беглецы действовали по одной схеме, разоблаченной оперативниками пограничного отряда.

“Мужчины нашли организаторов незаконной переправки лиц через государственную границу и обратились к последним через закрытый телеграмм-канал. Жители Львовской, Запорожской, Харьковской, Черкасской, Днепропетровской, Ровенской областей действовали в соответствии с указанными инструкциями”, — говорится в сообщении.

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Нарушители границы шли двумя отдельными группами. Разница в их действиях была лишь в том, что в одном случае рассчитаться с проводниками беглецы должны были, оказавшись на территории сопредельного государства, а в другом — заплатили заранее, совершив денежный перевод в пользу преступников от 2800 до 3500 долларов США.

Все задержанные привлечены к административной ответственности по ст.204-1 КУоАП (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы).

Напомним, ранее правоохранители разоблачили двух жителей Львова, которые переправляли через границу уклонистов. Они изготавливали поддельные пенсионные удостоверения по инвалидности и продавали их по 11 тысяч евро.

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