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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
321
Время на прочтение
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Восемь прилетов, пожары и разбитые дома: последствия атаки по Харькову

Россияне в очередной раз атаковали Харьков беспилотниками. По данным ОВА, есть пострадавшие.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Последствия атаки

Последствия атаки

Российская армия запустила беспилотники по Харькову в ночь на субботу, 31 мая. Попадания зафиксированы в Киевском и Шевченковском районах. Всего по городу — восемь прилетов.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

В результате атаки пострадавший, вспыхнули пожары, повреждения жилых зданий и СТО.

В Киевском районе в результате атаки вспыхнул огонь на территории предприятия. Там пылала крыша здания. Также здесь пострадал один человек. Медработники оперативно оказывали помощь раненому. Кроме того, в жилых домах выбило оконное остекление.

В Шевченковском районе из-за атаки беспилотников РФ также возник пожар.

Напомним, в ночь на 31 мая российские войска нанесли авиаудар по селу в Запорожской области. Погиб 9-летний ребенок.

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Дата публикации
Количество просмотров
321
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