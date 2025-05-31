Восемь прилетов, пожары и разбитые дома: последствия атаки по Харькову

Последствия атаки

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Российская армия запустила беспилотники по Харькову в ночь на субботу, 31 мая. Попадания зафиксированы в Киевском и Шевченковском районах. Всего по городу — восемь прилетов.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

В результате атаки пострадавший, вспыхнули пожары, повреждения жилых зданий и СТО.

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В Киевском районе в результате атаки вспыхнул огонь на территории предприятия. Там пылала крыша здания. Также здесь пострадал один человек. Медработники оперативно оказывали помощь раненому. Кроме того, в жилых домах выбило оконное остекление.

В Шевченковском районе из-за атаки беспилотников РФ также возник пожар.

Напомним, в ночь на 31 мая российские войска нанесли авиаудар по селу в Запорожской области. Погиб 9-летний ребенок.