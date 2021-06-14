Вошел в комнату и набросился: в Харькове 43-летний мужчина в хостеле изнасиловал 17-летнюю девушку

Правоохранители задержали подозреваемого через час после сообщения о преступлении.

В Харькове в одном из хостелов 43-летний мужчина изнасиловал 17-летнюю девушку, которая жила в соседней комнате.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

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Инцидент произошел 14 июня в 15:30. По данным следствия, в комнату, где жила девушка, зашел 43-летний мужчина, который был ее соседом. Он набросился на несовершеннолетнею и изнасиловал ее. После совершенного преступник ушел из хостела.

Правоохранители задержали подозреваемого через час после сообщения о преступлении. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по факту изнасилования, совершенного в отношении несовершеннолетнего лица (ч. 3 ст. 152 УК Украины).

Напомним, на Закарпатье ранее судимый изнасиловал несовершеннолетнюю.

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