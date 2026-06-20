Восхвалял годами, а уничтожил за одну ночь: зачем Путин приказал избивать по Киево-Печерской лавре

Киево-Печерская лавра / © Associated Press

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Святыня, которую в Кремле десятилетиями называли «духовной колыбелью» и главным центром православия, оказалась под прицелом русского оружия. Россияне совершили коварную атаку беспилотниками на Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра». В результате вражеского налета вспыхнул и испытал тяжелые разрушения исторический Успенский собор.

Об этом пишет Bloomberg.

По информации издания, кадры горящего храма повлекли за собой эффект разорвавшейся бомбы в мировой политике и заставили Дональда Трампа кардинально пересмотреть свое отношение к российско-украинской войне.

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Какие масштабы катастрофы

По официальным данным Министерства культуры Украины, вражеские дроны повредили, по меньшей мере, 19 зданий на территории архитектурного комплекса. Самый тяжелый удар потерпело само сердце Лавры. В настоящее время эксперты пытаются оценить масштабы разрушений исторического памятника.

«В результате атаки было повреждено 19 зданий на территории Лавры. Наибольшие разрушения получил Успенский собор, где было уничтожено около 80% крыши. Общая сумма ущерба, по предварительным оценкам, превышает 500 миллионов гривен», — сообщили в ведомстве.

Особый цинизм ситуации добавляет тот факт, что Владимир Путин лично использовал этот объект как главный инструмент своей пропаганды об «одном народе». Во время своих визитов в Киев он демонстрировал особое уважение к монастырю.

«Мы не забыли и никогда не забудем, что для нас означает Киево-Печерская лавра», — заявлял российский диктатор во время визита в 2004 году.

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Сегодня же его слова превратились в пепел вместе с крышей собора.

Как отреагировали власти

Президент Украины Владимир Зеленский безотлагательно прибыл на место трагедии, чтобы своими глазами увидеть последствия российского варварства. Фото уничтоженной жемчужины архитектуры Глава государства лично продемонстрировал лидерам «Группы семи» (G7) во время саммита, что вызвало волну возмущения среди западных партнеров.

Не сдерживал эмоций и известный архиерей Православной церкви Украины Александр Драбинко, в свое время лично встречавший Путина в Лавре. На вопрос журналистов о том, что он сделал с российским президентом сейчас, епископ ответил без колебаний.

«Я бы просто нокаутировал его. После неудач они стали считать Украину утраченной. А когда что-то потеряно, это нужно оторвать и уничтожить», — подчеркнул Драбинко.

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Тем временем в Москве привычно включили режим отрицания реальности. Российские представители в ЮНЕСКО начали цинично оправдываться, перекладывая вину на украинскую противовоздушную оборону.

Символ уничтожения украинской культуры

Удар по Киево-Печерской лавре не единичный случай, а целенаправленная политика Кремля по уничтожению украинской идентичности. По информации Офиса Президента, масштаб разрушений религиозных сооружений и памятников по всей стране уже катастрофический.

«С начала полномасштабного вторжения повреждения получили уже 937 культурных объектов, среди которых 336 церквей, мечетей и синагог», — сообщила заместитель руководителя Офиса Президента Елена Ковальская.

История Успенского собора трагична: в XIII веке его уродовало монгольское нашествие, в XX веке во время Второй мировой войны он был полностью взорван, а впоследствии отстроен независимой Украиной. Теперь Россия вписала себя в один ряд с самыми кровавыми захватчиками человечества, подняв руку на то, что сама называла священным.

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Обстрел Киево-Печерской лавры — последние новости

Ночью против 15 июня РФ атаковала Киево-Печерскую лавру. На территории загорелась загоревшаяся крыша Успенского собора. Попадание произошло прямо в Степановский придел и произошло сильное возгорание. Кроме того, в соборе достаточно сильны повреждения иконостаса, есть повреждения росписей, находящихся там фресок.

После атаки РФ в Лавре срочно эвакуировали святыни – древние иконы, антиминсы, а также другие богослужебные предметы, которые могли оказать.

К слову, правительство Украины приступило к подготовке к восстановлению Успенского собора Киево-Печерской лавры. Премьер Юлия Свириденко сообщила, что в ближайшее время из резервного фонда выделят средства на консервацию и ремонт крыши, а также отметила привлечение международного сообщества к защите культурного наследия. К финансированию работ готовы приобщиться украинский бизнес и меценаты.

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