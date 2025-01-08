Восхвалял Кадырова и скрывался в монастырях УПЦ МП: на Буковине задержали мужчину

Фигуранту грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Служба безопасности Украины предотвратила побег за границу 20-летнего жителя Черкасс, который восхвалял российских оккупантов и более двух лет скрывался в монастырях УПЦ (МП).

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Сотрудники СБУ задержали злоумышленника вблизи мужского монастыря УПЦ (МП) на Буковине, где он скрывался и планировал нелегальное пересечение границы в направлении ЕС", — говорится в сообщении.

Злоумышленник поддерживал агрессию РФ против Украины, публикуя пропагандистские посты в Instagram. В частности, он прославлял боевиков Кадырова, распространял фейки о ВСУ и призывал украинских военных сложить оружие.

Получив подозрение в июле 2022 года по статье 436-2 УКУ, провокатор исчез из дома, искал убежище в монастырях разных областей.

"За сутки до избрания меры пресечения подозреваемый скрыто покинул свой дом и начал скрываться в местном женском монастыре УПЦ (МП). Впоследствии фигурант перебрался в Тернопольскую, а затем Черновицкую области. В западных регионах Украины он так же прятался в храмах УПЦ (МП), где в обмен на «укрытие» работал разнорабочим", — говорится в сообщении.

На Буковине мужчина планировал побег в одну из европейских стран, для чего активно изучал иностранный язык и разрабатывал планы нелегального пересечения границы.

Сейчас он находится под стражей. Фигуранту грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, настоятелю храма УПЦ МП, восхвалявшему Путина, оглашен приговор.

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