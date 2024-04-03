Восхваляли Путина и призвали к госперевороту: СБУ задержала четырех агитаторов

В разных регионах нашего государства СБУ разоблачила еще 4 пророссийских агитатора. В частности, они оправдывали агрессию РФ против Украины, восхваляли преступления оккупантов и восхищались диктатором Путиным.

Об этом заявили в Службе безопасности Украины.

СБУ задержала очередных предателей / Фото: Служба безопасности Украины

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Как сообщается, предателей обнаружили:

в Винницкой области — местного хакера, который с помощью компьютерных программ создал фейковое "видеообращение" одного из бывших высокопоставленных чиновников ВСУ и распространил его в соцсети TikTok.

"В этом "выступлении" звучали провокативные призывы к насильственному захвату госучреждений Украины и совершению массовых беспорядков на улицах столицы. Таким образом, фигурант пытался расшатать общественно-политическую обстановку в Киеве и других регионах нашего государства", — отметили в СБУ.

СБУ задержала очередных предателей

в Киевской области — бывший депутат Фастовского горсовета от запрещенной партии ОПЗЖ, который позиционировал себя как "эксперт-политолог" и в собственном видеоблоге обнародовал кремлевские нарративы по агрессивной войне против Украины.

Для распространения враждебного контента злоумышленник использовал свой YouTube-канал, а также страницы в Telegram, TikTok и Instagram с общей аудиторией более полумиллиона пользователей.

в Прикарпатье – сторонник депутата госдумы РФ Леонида Слуцкого – главы прокремлевской партии ЛДПР.

"Фигурант распространял на своей странице в "Одноклассниках" публичные выступления российского чиновника в поддержку агрессивной войны против Украины", – установили в ходе следствия.

СБУ задержала очередных предателей

в Донецкой области – житель Краматорска, идеологический сторонник рашизма.

В русских соцсетях фигурант оправдывал захват части восточных районов Украины и героизировал русских оккупантов.

"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигурантам о подозрении по чч. 2, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины. Преступные действия агитатора из Винницкой области дополнительно квалифицированы по ст. 109 Уголовного кодекса Украины", — отметили в ведомстве.

СБУ задержала очередных предателей

Ранее мы рассказывали о том, что с начала войны СБУ разоблачила в Украине многих предателей, согласившихся работать на Россию против собственного государства. Теперь государство-агрессор "бросило" их и коллаборанты получили реальный срок заключения.

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