Украина
100
1 мин

Восхваляли Путина: СБУ задержала чиновниц Одесского горсовета

Женщины восхваляли диктатора и агитировали за капитуляцию Украины.

Анастасия Павленко
СБУ разоблачила предательниц

СБУ разоблачила предательниц / © twitter/СБУ

В Одессе разоблачены два заместителя главы одной из районных администраций городского совета, которые в разговорах с коллегами восхваляли российского диктатора Владимира Путина и агитировали за капитуляцию Украины.

Об этом сообщили в СБУ.

Женщины также распространяли среди своих знакомых публикации с призывами к полному захвату Одесской области, отметила спецслужба.

Фигуранткам объявили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Им грозит до восьми лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Черкасской области разоблачили идейного «крота» РФ, который наводил ракеты на свою воинскую часть и отказался от вознаграждения, которые предлагали россияне.

100
