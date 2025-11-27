- Дата публикации
Восхваляли Путина: СБУ задержала чиновниц Одесского горсовета
Женщины восхваляли диктатора и агитировали за капитуляцию Украины.
В Одессе разоблачены два заместителя главы одной из районных администраций городского совета, которые в разговорах с коллегами восхваляли российского диктатора Владимира Путина и агитировали за капитуляцию Украины.
Об этом сообщили в СБУ.
Женщины также распространяли среди своих знакомых публикации с призывами к полному захвату Одесской области, отметила спецслужба.
Фигуранткам объявили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Им грозит до восьми лет тюрьмы.
