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Восхвалявшему Путина настоятелю храма УПЦ МП оглашен приговор

Восхвалявшему Путина настоятелю храма УПЦ МП оглашен приговор

Настоятель храма УПЦ МП на допросе в СБУ / Фото: СБУ

Злоумышленнику назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Настоятель храма Винницкой епархии УПЦ (МП), оправдывавший войну РФ против Украины и восхвалявший российского президента Владимира Путина, получил реальный срок заключения.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Сотрудники спецслужбы задокументировали преступления протоиерея и в августе этого года сообщили ему о подозрении.

Настоятеля храма УПЦ МП обвинили в том, что во время проповедей и общения с верующими он восхвалял главу Кремля и героизировал русские группировки, пытающиеся оккупировать наше государство.

При этом клирик выразил надежду на захват Винницкой области и других регионов центральной части Украины.

Инициированные Службой безопасности экспертизы подтвердили факты информационно-подрывной деятельности настоятеля храма в пользу государства-агрессора.

Суд признал клирика виновным по ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 УККУ (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников). С учетом сотрудничества со следствием злоумышленнику назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Напомним, Служба безопасности Украины начала уголовное производство против настоятеля храма УПЦ МП в Закарпатье, который называл украинцев, празднующих Рождество 25 декабря, "безбожниками-сатанистами".

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