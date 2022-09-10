Воскресенье будет дождливым: прогноз погоды в Украине на 11 сентября

Воскресенье, 11 сентября, в Украине будет дождливым.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, 11 сентября в стране будут идти дожди. Температура ночью 7-13°, днем 14-20° (в северных областях 12-17°), в южной части ночью 11-17°, днем 18-24°.

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В Киеве 11 сентября погода будет дождливой. Температура ночью 10-12°, днем 14-16°.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко, дожди 11 сентября удержатся в большинстве областей Украины. Так, влажная погода ожидается в северных, центральных, западных областях, а также в Одесской и Николаевской областях. Местами возможны сильные дожди. А вот в Запорожской области, в Крыму и в восточных областях существенные осадки – вряд ли.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на сентябрь 2022 года.

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