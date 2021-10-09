Воскресенье будет холодным: прогноз погоды в Украине на 10 октября

Воскресенье будет холодным: прогноз погоды в Украине на 10 октября

Страна находится в плену северного антициклона.

В воскресенье, 10 октября, погода в Украине будет сухой, но холодной.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра в стране будет сухо. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в Приазовье местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 9-14° тепла, на юге и востоке страны ночью 1-6° тепла, днем 11-16°.

В Киеве 10 октября также без осадков. Небольшая облачность. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 11-13°.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень-2021 года. Так, согласно его расчетам, октябрь будет холодным, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.

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