Воскресенье будет преимущественно солнечным: прогноз погоды в Украине на 17 октября

Воскресенье будет преимущественно солнечным: прогноз погоды в Украине на 17 октября

Теплее всего будет на юге и Закарпатье.

В воскресенье, 17 октября, в Украине ожидается сухая и преимущественно солнечная погода.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра в стране будет без осадков. Температура ночью 0-6° тепла, днем 8-14°, на крайнем юге страны ночью 3-9° тепла, днем 10-16°, на Закарпатье 12-17°.

В Киеве 17 октября также осадки не ожидаются, температура ночью 3-5° тепла, днем 11-13°.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень 2021 года. Так, согласно его расчетам, октябрь будет холодный, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.

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