Воскресенье будет с дождями и грозами: прогноз погоды в Украине на 27 июня

Воскресенье будет с дождями и грозами: прогноз погоды в Украине на 27 июня

В отдельных районах возможны град и шквалы.

В воскресенье, 27 июня, в Украине будет дождливая погода.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, по прогнозам синоптиков, сегодня ночью на Правобережье, днем в большинстве областей ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с. Ветер северо-западный, в восточной части юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-21°, в западных областях 12-17°, днем 24-29°, на востоке до 32°.

В Киеве 27 июня днем прогнозируют значительные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 26-28°.

Напомним, что народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует в этом году довольно жаркое лето, но с дождями и грозами.

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