Воскресенье будет солнечным и прохладным: прогноз погоды на 5 сентября

Вечером и ночью будет существенно прохладно.
В воскресенье, 5 сентября, в Украине будет солнечная погода, без осадков. Днем максимально прогреется до 22 градусов, и то не во всех регионах.
Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.
Температура днем будет составлять преимущественно 13-18 градусов, вечером и ночью столбики термометров будут показывать всего 3-8 градусов. В южной части и на Закарпатье днем 17-22 градуса, ночью 7-12 градусов.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Тем временем в Украину надвигаются первые заморозки. Ночью 6-7 сентября в Украине, кроме Закарпатья и южной части, 8 сентября в восточных и юго-восточных областях на поверхности почвы ожидается понижение температуры до 0-3 градусов.