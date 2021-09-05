Воскресенье будет солнечным и прохладным: прогноз погоды на 5 сентября

Воскресенье будет солнечным и прохладным: прогноз погоды на 5 сентября

Вечером и ночью будет существенно прохладно.

В воскресенье, 5 сентября, в Украине будет солнечная погода, без осадков. Днем максимально прогреется до 22 градусов, и то не во всех регионах.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Температура днем будет составлять преимущественно 13-18 градусов, вечером и ночью столбики термометров будут показывать всего 3-8 градусов. В южной части и на Закарпатье днем 17-22 градуса, ночью 7-12 градусов.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды в Украине на 5 сентября 2021 года / Укргидрометцентр

Тем временем в Украину надвигаются первые заморозки. Ночью 6-7 сентября в Украине, кроме Закарпатья и южной части, 8 сентября в восточных и юго-восточных областях на поверхности почвы ожидается понижение температуры до 0-3 градусов.

Погода на 4-5 сентября и советы для хорошего настроения от Фроси

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку